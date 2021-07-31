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Türkiye yangın haritası! Küresel Orman İzleme Haritası ile yangın haritası sorgulama

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:27 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 17:27

Antalya Manavgat'ta Çarşamba günü öğleden sonra başlayan orman yangınlarına saatler ilerledikçe yenileri eklendi, bugün sabah itibarıyla 98 yerden alevler yükselirken Antalya’ya, Muğla, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Çanakkale, Kayseri, Edirne, Kütahya, Aydın, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Balıkesir, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Bitlis, Kahramanmaraş, Çorum, Isparta’daki yangınlar da eklendi. İşte Türkiye yangın haritası…


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 28-31 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde çıkan 98 yangının 81'inin kontrol altına alındığını ve 10 yangının ise devam ettiğini açıkladı. 98 yangının 81'i kontrol altına alınırken can kaybı 6 oldu. Küresel Orman İzleme Haritası ile Türkiye yangın haritası sorgulama

Türkiye yangın haritası

Küresel çapta ormanları gerçek zamanlı olarak izlemek için açık kaynaklı bir platform olarak kurulan Global Forest Watch da orman yangınlarını takip edip, internet kullanıcılarına sunuyor. Platformun yangın haritası, uzayda bulunan en gelişkin uydulardan biri olan ve meteorolojik verilerin elde edilmesi amacıyla tasarlanan Suomi'nin kızılötesi ışınlarla fotoğraf çeken aygıtının elde ettiği görüntülere (VIIRS) dayanıyor. Harita üzerinden seçilen bölgede çıkan yangınlar, 3 aylık dönemler itibariyle hareketli olarak sergileniyor.

Haritaya tıklayın.

 

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