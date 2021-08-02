Türkiye yangın haritası güncel son durum! NASA Türkiye yangın haritasına nasıl bakılır?

Türkiye deyim yerindeyse günlerdir cehennemi yaşıyor. Orman yangınları devam ederken, yangınlar NASA uyduları tarafından da görüntülendi. FIRMS adı verilen Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sisteminde Türkiye'deki kırmızı noktaların yoğunluğu net bir şekilde görülebiliyor. Peki, NASA yangın haritasına nasıl bakılır? NASA yangın haritası ile Türkiye güncel yangın haritasını görüntüle…

Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya, Kayseri, Tunceli ve daha nicesi… Türkiye orman yangınları kıskacında çaresizce bekliyor. NASA Türkiye’deki yangınları uydu ile görüntüledi. Türkiye yangın haritası son haline nasıl bakılır? NASA Türkiye yangın haritası…

Türkiye yangın haritası

NASA'nın Kaynak Yönetim Sistemi için Yangın Bilgileri (FIRMS), NASA'nın Terra ve Aqua uydularındaki Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometresinden (MODIS) ve NASA'nın Görünür Kızılötesi Görüntüleme Radyometresi Suite'inden 3 saatlik uydu gözlemi içinde Gerçek Zamana Yakın (NRT) aktif yangın verilerini dağıtır ( VIIRS) ortak NASA/NOAA Suomi Ulusal Kutup Ortaklığı (Suomi NPP) ve NOAA-20 uydularında. FIRMS, NASA'nın Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) programının bir parçasıdır.

NASA'nın "firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/" adresine girerek dünyadaki yangın haritasına göz atabilirsiniz.

NASA YANGIN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

21 NOKTADA YANGINLAR SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı