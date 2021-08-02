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Türkiye yangın felaketinde tek yürek oldu! 'Kalk ayağa koca yörük'
Manavgat'ı kasıp kavuran yangın felaketinin ilk gününde Manavgat Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturulan Yangın Dayanışma Merkezi'ne Türkiye'nin 81 ilinden yardım yağıyor. Su, içecek, buz, kuru gıda, saman, hayvan yemi, kıyafet gibi malzemelerinin tasnif ve dağıtım işlerini ise belediyenin koordinasyonunda çalışan gönüllü gençler yapıyor.