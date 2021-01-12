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Türkiye ve Yunanistan'dan tarihi adım! 5 yıl aradan sonra Ege ve Doğu Akdeniz için kritik gelişme...

AA |  12 Ocak 2021 Salı - 12:06 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 12:06

Türkiye'nin davetinin ardından Atina ve Ankara'nın, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarını ele almak için istikşafi görüşmeleri 25 Ocak'ta yeniden başlatacaklarını duyurması, tarafların diyalog ve müzakereye tekrar şans vermek istediğine işaret ediyor.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Yunanistan'a "Bugün 11 Ocak ve  Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Bugün itibarıyla ocak ayı  içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere  başlamaya davet ediyoruz." ifadeleriyle yaptığı davetle Türkiye'nin başından beri  benimsediği diyalog tutumunu tekrar ortaya koydu.
 
Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliğini yapacağını aktaran  Çavuşoğlu'nun heyetlerin tarihini belirlemesine yönelik çağrısına yanıt kısa  sürede geldi.
 
Türk ve Yunan dışişleri bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerin  ardından taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da  yapılması konusunda mutabık kaldı.
 
Görüşmelere giden süreç zorlu geçti
Türkiye ve Yunanistan arasında ilk istikşafi görüşmeler, 2002'de  Ankara'da, iki ülkenin dışişleri bakanlığı müsteşarları arasında başlatıldı.
 
Taraflar, 2016'ya kadar 60 tur görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından  Yunanistan'da dönemin Çipras hükümetinin isteksiz tutumu nedeniyle istikşafi  görüşmelerde yeni bir tur düzenlenemedi.
 
Yakın dönemde Doğu Akdeniz'de artan gerginlik ise taraflar arasında  diyaloğun tesis edilmesinin önemini tekrar ortaya koydu.
 
Almanya ve NATO'dan girişimler
2020'nin son 6 ayı boyunca Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem  Başkanlığını üstlenen Almanya, Yunanistan ve Türkiye arasında istikşafi  görüşmelerin tekrar başlatılması için yoğun çaba sarf etti.
 
Almanya'nın çabaları sonucu taraflar tam görüşmelere başlamaya  hazırlanırken Yunanistan'ın 6 Ağustos 2020'de Mısır'la münhasır ekonomik bölge  anlaşmasını imzalaması, süreci baltaladı.
 
Berlin'in yoğun diplomasi trafiğinin yanı sıra Türkiye ve  Yunanistan'ın da üyesi olduğu NATO nezdinde, iki ülke arasında kazaların ve  istenmeyen hadiselerin yaşanmasını önlemeye yönelik girişim yapıldı.
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in öncülüğünde kurulan  "ayrıştırma usulleri mekanizması" kapsamında Doğu Akdeniz'de bir kaza veya  çatışmayı önlemek için Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında görüşmeler  gerçekleştirildi.
 
Yunanistan, AB'den umduğunu bulamadı
Bir taraftan gerginliği azaltmak ve diyaloğu başlatmak için girişimler  sürerken Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle (GKRY) "üye dayanışması"  kisvesi altında AB nezdinde yoğun bir Türkiye karşıtı kampanya yürüttü.
 
Türkiye'yi hemen hemen her dışişleri bakanları toplantısı ve AB  Liderler Zirvesi'nin gündem maddesi haline getiren bu ikili, Türkiye'nin Doğu  Akdeniz'deki faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu savunarak Ankara'ya yönelik ağır  yaptırım taleplerinde bulundu.
 
Ancak AB nezdinde özellikle Almanya'nın önderliğinde birçok ülke,  Türkiye'yle diyalogdan yana tutum sergilemeyi tercih etti.
 
Aralık 2020'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Yunanistan ve  GKRY'nin talep ettiği ağır yaptırımlar onaylanmazken zirvede diyalog mesajının  ağır basması dikkati çekti.
 
Görüşmelerin amacı, Ege'de adil ve kapsamlı çözüme zemin hazırlamak
 
Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin temel amacı,  Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı"  çözüm için zemin hazırlamak olarak ön plana çıkıyor.
 
Diplomaside genellikle taraflar arasında birçok sorun bulunduğunda  başvurulan istikşafi görüşme yönteminde, taraflar, diyaloğu geliştirmeyi  amaçlıyor.
 
Birbirine gerekli bilgileri sağlamakla yükümlü bulunan taraflar,  eleştirel ancak yapıcı bir tutumla birbirlerinin düşünce ve görüşlerini ele  alıyor.
 
Karar almadan önce iki tarafın da görüş ve tezlerinin ele alındığı  istikşafi görüşmelerde, genellikle sorunlar paket halinde ele alınırken tüm  sorunların çözülmesi hedefleniyor.
 
Diplomasi çerçevesinde yürütülen istikşafi görüşmelerde, bir sorunun  çözülmemesi halinde ise diğerleri de çözümlenmemiş sayılıyor.
 
Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında gerçekleştirilen  istikşafi görüşmelerin gündem ve içeriği gizli tutuluyor.
 
Türkiye'nin Yunanistan'la Ege'de başlıca kara suları, kıta sahanlığı,  adaların silahsızlandırılması, coğrafi formasyonların yasal statüsü, ulusal hava  sahasının genişliği ve arama kurtarma faaliyetleri alanlarında yaşadığı  sorunların bütün olarak ele alınmasını istediği biliniyor.
 
Doğu Akdeniz bağlamında ise Türkiye, kıta sahanlığı ve münhasır  ekonomik bölge (MEB) sınırlandırılmasında her şeyden evvel "hakkaniyet" ilkesinin  temel alınmasını isterken kendi haklarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti (KKTC) halkının haklarını da korumayı amaçlıyor.

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