Türkiye ve Tacikistan meclisleri arasında iş birliği protokolü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Meclisteki makamında, Türkiye'ye ziyarette bulunan Tacikistan Temsilciler Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile baş başa görüştü.

Tacikistan heyetini TBMM 'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, ziyaretin, parlamentolar arasındaki ilişkiler başta olmak üzere ikili ve bölgesel iş birliğini güçlendireceğine inandığını söyledi.

"Dost ve kardeş Tacikistan'a hür ve müreffeh nice seneler temenni ediyorum"

İkili ilişkilerin geliştirilmesinde her iki tarafta da güçlü bir iradenin bulunduğunu ifade eden Şentop, "TBMM Başkanı olarak bütün milletvekillerimiz adına, eylülde idrak ettiğiniz bağımsızlığınızın 30'uncu yılı tebrik ediyorum. Dost ve kardeş Tacikistan'a hür ve müreffeh nice seneler temenni ediyorum" dedi.

Tacikistan'ın, başta Cumhurbaşkanı İmamali Rahman olmak üzere bütün yöneticilerin dirayetli liderliğiyle, 30 yılda büyük ve önemli gelişmeler kaydettiğine değinen Şentop, "Meclis başkanları olarak bizlerin de parlamentolarımız arasında her seviyede temas ve iş birliğini artırmak için gayret göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu bağlamda tam 23 yıl sonra bugün parlamentolarımız arasında imzalayarak tazeleyeceğimiz iş birliği protokolünün parlamentolarımız arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını düşünüyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Hazreti Mevlana'nın mirasını yaşatmak ortak sorumluluğumuz"

Türkiye'nin, Tacikistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu anımsatan Şentop, Tacikistan'ın huzur ve refahı başta olmak üzere ekonomi, ticaret, eğitim , kültür, tarım, sağlık , güvenlik ve savunma alanları gibi birçok sektörde katkıda bulunmaya ve iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

İki ülke arasında karşılıklı fayda anlayışıyla on yıllardır başarıyla devam ettirilen ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirileceği potansiyelin mevcut olduğunu vurgulayan Şentop, "2021 yılının ilk yarısında ticaret hacmimizin yüzde 67 oranında artması da esasen söz konusu potansiyelin bir göstergesidir. Tacikistan'da Türk mallarının kalite sembolü olarak değerlendirilmesi de bizleri her zaman memnun etmektedir" diye konuştu.