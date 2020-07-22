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Türkiye ve Rusya'dan flaş Libya kararı!

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:19 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 14:41

Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.


 Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki  krizin askeri çözümü olmadığına dair inanç yinelendi. 
 
Dışişleri Bakanlığı, Libya konusunda, "Türk-Rus Yüksek Düzeyli  İstişareler"e ilişkin ortak açıklamayı yayımladı.
 
Açıklamada, Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece  zemin hazırlamak amacıyla liderleri 8 Ocak'ta İstanbul'da bir girişim başlatan  Türkiye ve Rusya'nın, Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak  bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaçları ve ilkelerine güçlü  bağlılıklarını yinelediği belirtildi.
 
İki ülkenin, Libya'daki krizin askeri çözümü olmadığına ve sorunun  ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM  kolaylaştırıcılığında siyasi süreçle çözülebileceğine dair inançlarının ifade  edildiği açıklamada, "(Görüşmelerde) BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya'daki  terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliği vurgulandı."  ifadesi kullandı.
 
Açıklamada, Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu  iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılık yinelenerek şu  hususlarda anlaşmaya varıldığı bildirildi:
 
"Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların  oluşturulması amacıyla, Libyalı tarafların teşvik edilmesi dahil olmak üzere  ortak çabaların sürdürülmesi, Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020)  sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eş güdüm halinde Libyalılar arası siyasi  diyalogun ilerletilmesinin sağlanması, güvenli insani erişimin sağlanması ve  ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların  önlem almaya davet edilmesi, Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu'nun  oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda  Moskova'da yapılması."
 

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