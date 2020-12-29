Türkiye ve Rusya'dan flaş karar! İmzalar atıldı

Türkiye'nin bu yıl pandemiye rağmen 2 milyon Rus turist ağırladığını kaydeden Çavuşoğlu, gelecek yıl hedefin eski rakam olan 7 milyonun aşılması olduğunu belirtti.

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Basın toplantısında öne çıkan gelişme, Ankara ve Moskova 'nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşması oldu. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz."

ABD YAPTIRIMLARI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ilişkilerinin NATO veya Avrupa Birliği'ne alternatif olmadığını söyledi. ABD 'nin Türkiye'ye karşı ilan ettiği CAATSA yaptırımlarını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir" deyip ekledi:

"Türkiye olarak yaptırımlara karşıyız, kime yönelik olursa, kimden olursa olsun. Geçmişte AB'nin Rusya'ya yaptırımları oldu. Biz kesinlikle katılmadığımız gibi doğru olmadığını da söyledik. Yaptırımlarla sorunlar çözülemez. ABD'nin son yaptırım kararı da yanlış bir karardır. Kararın kendisi yanlış. S-400 konusu dahil, tüm sorunları diyalogla çözmeyi seçtik. Aynı şekilde AB ülkeleri de bizim diğer ülkelerle ilişkilerimizi sorgulamak yerine, diyaloğu seçmelerini tavsiye ediyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, Moskova'nın yaptırımlara rağmen Ankara ile teknik ve askeri işbirliğini sürdüreceğini vurguladı. Sergey Lavrov, "Batı'nın uyguladığı yaptırımlara gelince, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler son derece kıymetli. Kendimize yetiyoruz diyebiliriz. Kimsenin dostane olmayan, kimsenin kaprislerine bağlı değil. Ülkelerimizin milli çıkarlarını savunuyoruz. Çıkar konusunda uzlaşma sağlama çabasındayız" dedi.