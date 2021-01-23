Türkiye ve Rusya'dan flaş aşı hamlesi! İmzalar atıldı...

Koronavirüs aşı ile ilgili Türkiye ve Rusya'dan flaş hamle. Rusya duyurdu. Rus aşısı SPUTNİK-V'nin Türkiye'de üretimi için anlaşma imzalandı.

Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşma imzalandığını duyurdu.Rusya Millî Servet Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre cumartesi günü Türkiye ve Rusya arasında Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma yapıldığı açıklandı.Millî Servet Fonu, aşının üretimi için gerekli ekipmanların da Türkiye'ye transferi için çalışmaların başladığı açıklandı.

Rusya Milli Servet Fonu, Sputnik V aşısının üretimi için daha önce de Güney Kore , Çin, Hindistan Belarus ve Kazakistan gibi ülkelerle anlaşma imzalamıştı.Moskova'daki Gamaleye Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V, dünyada tescil edilen ilk aşı olma özelliğini taşıyor.

Siyamend Kaçmaz, CNN Türk canlı yayınında flaş gelişmeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Sputnik'in etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu açıklanmıştı. Görüşmeler sonuçlandı ve anlaştıklarını duyurdular.Henüz hangi firma olduğu açıklanmadı sadece milyonlarca doz üretileceği açıklandı. Rusya'da 2 milyon insan Sputnik V aşısıyla aşılandı, bunların arasında Türk vatandaşlarının olduğunu da söyleyebilirim.

Henüz bir yan etki görünmedi. 1 buçuk ay önce, 1.faz aşı olanlardan bazılarının koronavirüse yakalandıkları duyurulmuştu. 1.faz aşıyı olduktan sonra tam olarak korunmuyorsunuz. Bir veya ikinci günden sonra hafif bir yorgunluk dışında yan etki görülmediği gözlendi."

PUTİN BİZZAT AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , ülke genelinde toplu koronavirüs aşılamasına başlayacaklarını duyurmuştu. Putin, Rusya'nın geliştirdiği ve Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak yapılacak Sputnik V aşısının virüse karşı geliştirilmiş en iyi aşı olduğunu öne sürmüştü.