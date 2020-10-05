Türkiye ve NATO'dan ortak açıklama! Doğu Akdeniz, S-400, Ermenistan-Azerbaycan çatışması...

SORU-CEVAP

(Ermenistan-Azerbaycan çatışması)

Ukrayna, Gürcistan toprak bütünlüğünde güçlü bir şekilde bu ülkelere destek veriyoruz. Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz?

Ermenistan'ın bir an önce buradan çekilmesi konusunda herkesin çağrıda bulunması gerekiyor. Ermenistan bu işgalinin tadını çıkarıyor. Herkesin haklının yanında olması gerekiyor. Azerbaycan'ın Türkiye'den destek talebi yok ama olursa da destek veririz.

Stoltenberg: Durumu çok yakından takip ediyoruz. Endişelerimiz var. Raporları görüyoruz. Siviller hayatlarını kaybediyor. Çatışma riskleri de getiriyor. Altyapılar da hasar görüyor. Çok net bir mesaj vermeliyiz tüm taraflara. Çatışmalar bitmeli. Tüm çabaları desteklemeliyiz. Barışçıl müzakereleri sürdürmeliyiz. Bu çok net bir mesaj olarak geldi. Çatışmanın başından beri bunu bildirdim.