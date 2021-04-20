AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." açıklamasında bulundu.
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- Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi TBMM'ye sunuldu
Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi TBMM'ye sunuldu
20 Nisan 2021 Salı - 17:15 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 17:15
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığına veriyoruz." açıklamasında bulundu.
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