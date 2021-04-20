20 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.365 -0.90 EURO 9,7840 0.46
USD 8,1100 0.27 ALTIN 462,590 0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması teklifi TBMM'ye sunuldu

20 Nisan 2021 Salı - 17:15 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 17:15

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığına veriyoruz." açıklamasında bulundu.


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." açıklamasında bulundu.
 

ETİKETLER

Türkiye mısır TBMM
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.