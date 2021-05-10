Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek." ifadesini kullandı. Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.
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- Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak
Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak
10 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:02 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 13:02