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Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatında işgal bölgeleri kurtarıldı

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 23:02 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 23:02

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edilerek işgal altındaki bölgeler kurtarıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan  Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen  Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş  sahnelerini aratmadı.
 
Tatbikat, özel kuvvetlerin temsili düşmanın konuşlandığı tepeliklere  saldırması ve ele geçirmesi ile başladı. Temsili düşman hattının arkasına havadan  çıkartma gerçekleştirilen tatbikatta pusuya düşürülen düşman güçleri etkisiz hale  getirildi, zırhlı araçları ele geçirildi.
 
Keskin nişancıların da hedefleri nokta atışıyla imha ettiği  tatbikatta, temsili hedeflere top, havan topu ve füzelerle atış yapıldı.
 
Tank ve zırhlı araçlarla düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirilen  tatbikatta özel kuvvetler temsili işgal altında olan yerleşim birimlerimi  kurtardı. Savaş uçakları da tatbikata katılarak temsili hedeflere atış yaptı.
 
Tatbikat, "işgalden kurtarılan" tepelere Türkiye ve Azerbaycan  bayraklarının asılması ve helikopterlerin iki ülke bayraklarını açarak uçuş  gerçekleştirilmesi ile sona erdi.
 
Tatbikatı, Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Türkiye'den 3.  Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de izledi.
 

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