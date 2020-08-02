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Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi...

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi...
 
Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'daki kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.
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