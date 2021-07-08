Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir." ifadeleri yer aldı.
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- Türkiye ve ABD arasında kritik 'Kabil' görüşmesi
Türkiye ve ABD arasında kritik 'Kabil' görüşmesi
08 Temmuz 2021 Perşembe - 19:50 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 19:50