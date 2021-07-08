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Türkiye ve ABD arasında kritik 'Kabil' görüşmesi

08 Temmuz 2021 Perşembe - 19:50 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 19:50

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan’daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir." ifadeleri yer aldı.
 

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Milli Savunma Bakanı Akar ABD Afganistan
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