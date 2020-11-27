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Türkiye Varlık Fonu yönetiminde değişiklik

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 16:34 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 17:02

İletişim Başkanlığı: Görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu Cumhurbaşkanı tarafından atandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık  Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.  İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görevlerinden aflarını  talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu  Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu  Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından  atanmıştır." ifadesine yer verildi.  Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım  Ofisi Başkanlığını yürütüyor.
 

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Berat Albayrak Arda Ermut Türkiye Varlık Fonu
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