Türkiye Varlık Fonu nedir? Varlık Fonu ne zaman kuruldu, ne işe yarar?

Varlık Fonu Turkcell’in en büyük hissedarı Telia'nın hisselerini 530 milyon dolar karşılığında aldığını duyurdu. Varlık Fonu’nun Turkcell’in ana hissedarlarından şirketteki yüzde 26.2 dolaylı payı almak için anlaştığını duyurunca, Varlık Fonu hakkında merak edilenler arttı. Türkiye Varlık Fonu hakkında detayları sorgulamak isteyen vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi. Peki, Türkiye Varlık Fonu nedir, ne işe yarar?

Türkiye Varlık Fonu, Telia'nın Turkcell'deki hisselerini satıl aldığını duyurdu. Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan duyurunun ardından, Varlık Fonu merak konusu oldu. Peki, Varlık Fonu nedir? Türkiye Varlık fonu ne işe yarar?

VARLIK FONU NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerlerini artırmak ve ülkemizin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamak için kurulan Türkiye Varlık Fonu, ülkemizin ekonomik istikrarının arttırılması ve kalkınmasına katkı sağlamak, kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Devredilen tüm kamu varlıkları ve fonlar Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile bağlı şirket veya iştirakleri ile fon ve bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan yatırım planlarına uygun olacak şekilde, yine şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan iş birlikleri ile sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde uzun vadede bu kurum ve kuruluşların devamlılığı ve ekonomimize katkısını arttırıcı yatırımlar gerçekleştirilecektir.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin ana faaliyet konusu sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, varlıkların değerini evrensel kurumsal yönetişim ilkeleri ile artırmak, yatırım odaklı dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmektir.

Türkiye Varlık Fonu’nun, bünyesindeki varlıkların ürettiği katma değer performansını artırarak, büyük projelere finansman sağlayacak, bu sayede hem bu projelerin hayata geçmesiyle istihdam sağlanacak, hem de finansman maliyetleri üzerindeki baskı azaltılmış olacaktır. Tasarruf ve yatırımlardaki artışın sonucunda ise ülkemizin büyümesi ve kalkınması üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır.

Özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket yapısında olan Türkiye Varlık Fonu, profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen bir şirkettir. Türkiye Varlık Fonu'nun amaçları şunlardır;

Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak,

Katılım finansmana uygun varlıkların gelişmesine destek olmak,

Sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak,

Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak,

Stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek.

Türkiye Varlık Fonu’nun Kaynakları:

Özelleştirme kapsam ve programındaki, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından TVF’ye devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından,

Bakanlar Kurulu tarafından TVF’ye aktarılmasına karar verilen ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan,

Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklardan,

Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklar oluşmaktadır.