27 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.519 0.67 EURO 11,0620 -0.05
USD 9,5130 -0.24 ALTIN 548,240 -0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye Uzay Ajansı'ndan kritik Japonya adımı

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 17:24 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 17:24

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ile iş birliği zaptı imzaladı.


TUA'dan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Uzay  Konferansı (IAC) 2021'de daha önce çalışmaları tamamlanan "Türkiye Uzay Ajansı  ile Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı Arasında Barışçıl Amaçlar İçin Uzay  Faaliyetleri Alanında İş Birliği Zaptı" imzalandı. 
 
Söz konusu iş birliğine ilişkin imzalar, TUA standında düzenlenen  törende TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile JAXA Başkanı Yamakawa Hiroshi  tarafından atıldı. 
 
İmzalanan anlaşmayla, Türkiye ve Japonya arasındaki mevcut iş  birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başarıyla  gerçekleştirilen deney ve küp uydu fırlatma çalışmalarını daha da ileriye  taşımak, uzay teknolojileri ve uygulamaları, uzay ortamından yararlanma ile uzay  bilimi ve uzayın keşfi konularında iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. 

ETİKETLER

Türkiye Uzay Ajansıjaponya Uzay Keşif Ajansı japonya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.