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Türkiye Uzay Ajansı'ndan heyecanlandıran paylaşım!

10 Nisan 2021 Cumartesi - 23:20 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 23:20

Türkiye Uzay Ajansı resmi sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı.


Kısa bir süre önce Milli Uzay Programı'nı tüm dünyaya açıklayan Türkiye, uzay liginde boy göstermeye hazırlanıyor. Çalışmalar tüm hızıyla kesintisiz sürerken, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) resmi hesabından heyecanlandıran paylaşım geldi.
 
Yapılan paylaşımda kullanıcılara ''Sizce bu ne olabilir?'' sorusu yöneltildi. Fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.
 
BAKAN VARANK'TAN PAYLAŞIM
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da büyük merak uyandıran paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından gönderi paylaştı.
 
Varank paylaşımında, 'Yine yangınlar, yine ben...' ifadelerini kullandı.
 

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Türkiye Uzay Ajansı sosyal medya paylaşım
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