Türkiye Uzay Ajansı Macaristan'a model olacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Macaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan davet üzerine gelecek hafta bu ülkeye ziyarette bulunacaklarını belirterek "Macaristan Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin görüşmeler yapacağız." dedi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışı seyahatlerinin sınırlı yapıldığını, son bir yıl içinde Ukrayna Kazakistan ve 9 Şubat'ta açıklanan Milli Uzay Programı'nın ardından Azerbaycan ve Pakistan ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Söz konusu ziyaretlerin TUA için önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Uzayda birinci ligde olmayıp, iş birliği arayışı içindeki ülkelere ziyaretlerimiz çok verimli geçti." diye konuştu.

Yıldırım, gelecek hafta Macaristan 'a da ziyarette bulunacakları bilgisini verdi.

Bu ülkedeki uzay çalışmalarının Macaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Yıldırım, orada da Uzay Ajansı kurulması yönünde hazırlık olduğunu bildirdi.

Yıldırım, yapacakları ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına ilişkin takip toplantısının da gerçekleştirileceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada hem ikili iş birlikleri hem de Macaristan Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin görüşmeler yapacağız. Görüşmelerde tecrübelerimizi paylaşacağız. Türkiye, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) üyesi değil. Bu yüzden ESA üyesi olan ülkelerle ikili iş birliklerini geliştirerek projelere ortak teklif vermek istiyoruz. Bunun da kapılarını Macaristan ile açabiliriz. İtalya Fransa ve İngiltere 'den de davet aldık, onları da ziyaret edeceğiz, biz de onları davet edeceğiz."

Bu görüşmelerle hem Milli Uzay Programı'nın hedeflerine ulaşma noktasında güçlü olunacağını hem tanıtım yapılacağını hem de teknoloji transferi yollarının açılacağını belirten Yıldırım, ileri ülkelerle arayı hızla kapatmak için buna ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

"Uzayla ilgili en büyük organizasyonlardan olan GLEX 2021'e katılacağız"

Yıldırım, 14-18 Haziran'da Rusya 'da yapılacak Uzay Federasyonu (IAF) toplantısına davet edildiklerine dikkati çekerek, bütün devletlerin uzayla ilgili kurumlarının, özel sektörün ve güçlü sivil toplum kuruluşlarının üye olduğu bu federasyonun uzayla ilgili dünyadaki en büyük organizasyon olduğunu anlattı.

Hem ikili hem de çoklu görüşmelerin yapılacağı bu toplantıya, yüksek seviyeli konuşmacı olarak davet edildiklerini vurgulayan Yıldırım, burada Türkiye'yi ve TUA'yı temsilen konuşma yapacağını, dünyanın önde gelen uzay ajanslarına Milli Uzay Programı'nı da anlatacağını söyledi.

Yıldırım, bu toplantıların Türkiye'nin uzay hedeflerini tüm dünyanın bilip, duyması açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Ülkemiz için en yüksek faydayı sağlayacağız. İlerleyen aylarda virüs tehdidi ortadan kalkınca ziyaretler yoğunlaşacak. Eylülde ABD Ticaret Bakanlığının davetiyle bu ülkeye gidip çok sayıda kurum ve şirketle uzay alanında iş birliği konularını görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dubai'deki fuarda Türk bayrağını dalgalandıracağız"

Yıldırım, uzay sektöründe dünyanın dev şirketleriyle görüşerek, ülke menfaatine olacak şekilde görüşmeleri yürüttüklerini belirterek, "İhmal etmememiz gereken doğu tarafı var. Çin ve Japonya ile de uzayla ilgili görüşmeleri sürdürüyoruz. IAF'nin her yıl düzenlediği Uzay Fuarı bu yıl Dubai ’de yapılacak. TUA olarak ilk kez stant açacağız ve Türk bayrağını orada dalgalandıracağız." dedi.

G20 ülkelerinin uzay ajanslarının katılımıyla yapılmaya başlanan toplantılara da aktif katılım sağladıklarını vurgulayan Yıldırım, bu toplantının ilkinin geçen yıl Suudi Arabistan başkanlığında sanal ortamda gerçekleştirildiğini, organizasyonun bu sene İtalya'da yapılmasının planlandığını bildirdi.

Endonezya, Malezya, Yıldırım, Çin ve Japonya uzay ajanslarıyla ikili iş birliği anlaşması yapılacağını, Hindistan Tayland gibi birçok ülkeden davet alındığını, hepsiyle bir program çerçevesinde görüşüleceğini dile getirdi.

"Türk Konseyinin uzay faaliyetlerine TUA öncülük edecek"

Dünyanın her yerinde uzay çalışmalarının yoğun ve hızlı bir şekilde geliştiğine dikkati çeken Yıldırım, bütün ülkelerin bu alana ağırlık verdiğini, uzay çağında bulunulduğunu, uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmayacağını ifade etti.

Yıldırım, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ile ilişkilere de değinerek, şunları kaydetti: