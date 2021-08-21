Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 2023'ün sonunda Ay'a ulaşacağız

Aksaray'da Astronomi ve Uzay Kampı düzenlendi. 120 gencin katıldığı kampa Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da konuk oldu. Uzay çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım "2023'ün sonunda Ay'a ulaşacağız" dedi.

Milli uzay programı kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Ay'a çıkış için tarih verdi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Aksaray 'daki Astronomi ve Uzay Kampı'na konuk oldu.

"Ay'a çıkışımız dünya çapında bir olay olacak"

Türkiye'nin Ay'a çıkışının dünya çapında bir olay olacağını söyleyen Yıldırım tarih de verdi:

"Eğer teknik bir aksaklık olmazsa 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız. Yerli bir roket ve yerli tasarım uzay aracı ile Ay'a bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir millet yok."