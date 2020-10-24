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Türkiye, Ukrayna'yla birlikte dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya'nın ikincisini yapabilir

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 17:09 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 17:09

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, dünyanın en büyük kargo uçağı AN-225 Mriya'nın (Rüya) ikincisini Türkiye'yle tamamlayabileceklerini ifade etti.


Türkiye, Ukrayna'yla birlikte dünyanın en büyük kargo uçağı Mriya'nın  ikincisini yapabilir. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden  Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet  Başkanı Vladimir Zelenskiy'le beraber Türkiye ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile 2. Mriya'nın tamamlanmasını görüştüklerini belirtti.
 
  
 
    Türkiye'nin stratejik kargo uçaklarına ilgisinin olduğunu aktaran  Uruskiy, ellerindeki "Ruslan" tipi kargo uçaklarının kendilerine yettiğini bu  nedenle satamayacaklarını ifade ederek, "Ancak eğer yatırımcılardan talep olursa,  2. Mriya'yı bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.
 
  
 
    Dünyanın en büyük uçağı 1988'de yapıldı. Mriya'nın ikincisine de  başlandı ancak bitirilemedi, 2. Mriya'nın sadece gövdesinin yapıldığı biliniyor,  bitirilmesi için ise 300-400 milyon dolar bütçe gerektiği düşünülüyor.
 

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Türkiye AN-225 Mriya uçak
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