Türkiye Tunus'taki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Tunus'un Suse şehrinde bir güvenlik kontrol noktasına düzenlenen ve DEAŞ terör örgütünün üstlendiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de ağır yaralı olduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden güvenlik personeline Allah'tan rahmet, yaralanan görevliye acil şifalar, kardeş Tunus halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.