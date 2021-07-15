Türkiye tek yürek! Siyasilerden 15 Temmuz mesajı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye’de birçok etkinlikle şehitler anılırken, o gece yaşanan acıların izleri de hafızlarda tazeliğini koruyor. Siyasiler, hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla özel mesajlar paylaştı.

Siyasiler, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümünde FETÖ’yü lanetledi, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , ‘15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır’ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz!" sözüne yer vererek "15 Temmuz hain darbe saldırısında bu hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: O şanlı direniş ruhumuzda yaşamaya devam ediyor... O şanlı direniş ruhumuzda yaşamaya devam ediyor...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl! “Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 15 Temmuz Milli Birlik Günü'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu. Kurtulmuş paylaşımlarında "15 Temmuz; ülkemiz üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adıdır 15 Temmuz Milli Birlik Günü'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu. Kurtulmuş paylaşımlarında "15 Temmuz; ülkemiz üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türkiye'nin egemenliğine vurulmak istenen darbeye karşı, kararın millette olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 15Temmuz, aziz milletimizin demokrasiye inancının ve iradesine sahip çıkışının eşsiz bir örneğidir. O gece bir destan yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekûn milli mücadele destanı yazdığı gün; 15 Temmuz! Tüm Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekûn milli mücadele destanı yazdığı gün; 15 Temmuz! Tüm vatan sathındaki mücadelenin kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 15 Temmuz, tanklara karşı bedenlerini siper eden bir milletin destan yazdığı gecedir. Millet iradesi için mücadele eden, canını ortaya koyan kahraman şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu vatana hizmet de, uğrunda şehadet de boynumuzun borcudur! Türkiye Bayrağı Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Olup bitene tiyatro deme zavallılığını göstermek, bu milletin değerlerine sırt dönmek, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına hayasızca dil uzatmak demektir.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gençlerimizle bir araya geldik. 15 Temmuz gecesi ortaya konan destansı mücadelenin en ön safında olan gençlerimiz ile gurur duyuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gençlerimizle bir araya geldik. 15 Temmuz gecesi ortaya konan destansı mücadelenin en ön safında olan gençlerimiz ile gurur duyuyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, dünyaya demokrasi dersi verdi. Binlerce yıl geçse de unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.