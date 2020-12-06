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Türkiye tarihinde ilk! Bakan Karaismailoğlu'ndan sürpriz ziyaret

06 Aralık 2020 Pazar - 19:30 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 19:30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun"u ziyaret ederek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde denizde göreve başlayan ilk kadın kaptan Gizem Turan ile görüştü.


Bakan Karaismailoğlu, ziyarete ilişkin, AA muhabirine  değerlendirmelerde bulundu.
 
Karaismailoğlu, "Şu an İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler  Köprüsü'nün altında çok önemli bir gemideyiz. Nene Hatun Gemisi, tamamen yerli ve  milli imkanlarla yapılmış, Yalova'da üretilmiş bir gemi. 18 metre genişliğinde,  88 metre uzunluğunda, Boğaz'da olan kazalara, kirliliğe ve yangınlara müdahale  etmek üzere kurulmuş çok donanımlı ve dünyanın sayılı gemilerinden bir tanesi."  ifadelerini kullandı.
 
Gizem Kaptan'ın hem gemi için hem de Türk boğazları ve kıyı emniyeti  için çok önemli bir kişilik olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Gizem Kaptan,  bizim çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kaptan olarak ilk defa Bakanlığımızda  ve Kıyı Emniyetimizde görev yapmaya başladı. 3 aydır bu görevi yapıyor. Biz de  onunla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bayan arkadaşlarımızın sayısının  önümüzdeki günlerde artmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Gizem Turan
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