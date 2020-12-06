Türkiye tarihinde ilk! Bakan Karaismailoğlu'ndan sürpriz ziyaret

Bakan Karaismailoğlu, ziyarete ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Karaismailoğlu, "Şu an İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında çok önemli bir gemideyiz. Nene Hatun Gemisi, tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılmış, Yalova 'da üretilmiş bir gemi. 18 metre genişliğinde, 88 metre uzunluğunda, Boğaz'da olan kazalara, kirliliğe ve yangınlara müdahale etmek üzere kurulmuş çok donanımlı ve dünyanın sayılı gemilerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Gizem Kaptan'ın hem gemi için hem de Türk boğazları ve kıyı emniyeti için çok önemli bir kişilik olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Gizem Kaptan, bizim çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kaptan olarak ilk defa Bakanlığımızda ve Kıyı Emniyetimizde görev yapmaya başladı. 3 aydır bu görevi yapıyor. Biz de onunla çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bayan arkadaşlarımızın sayısının önümüzdeki günlerde artmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.