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Türkiye tarih yazıyor! Yüzde 70'e yükseldi, tam 700 adet...
Türkiye günbegün savunma sanayi alanında kendini geliştiriyor. Hal böyle olunca birçok ülke savunma sanayi kısmındaki eksiklileri Türkiye ile ortaklık kurarak gidermeye çalışıyor. Bazı ülkeler ise İHA konusundaki eksikliklerini Türkiye'den sipariş vererek gideriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise halihazırda Türkiye'nin savunma alanındaki proje sayısını ve yeni hedeflerini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını çok büyük oranda yerli üretimle karşıladığını vurgulayarak, "Savunma sanayisinde yerlilik oranımız arttıkça, bağımsızlığımız ve masadaki müzakere gücümüz de artmakta, dış politikada Türkiye’nin bölgesinde önde gelen güç olduğu gerçeği daha büyük oranda kabul görmektedir." dedi.