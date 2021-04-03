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Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

AA |  03 Nisan 2021 Cumartesi - 21:42 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 21:42

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen terör  saldırıları neticesinde birçok asker ve sivilin hayatını kaybetmesinin büyük bir  üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Söz konusu menfur terör saldırılarını kuvvetle kınıyor,  dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz."  ifadeleri kullanıldı.
 
Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara  acil şifa dilenen açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti  ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
 
Somali ordu komutanlarından Tuğgeneral Mohamed Tahaliil, devlet  radyosuna yaptığı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının, Aşağı Şabel bölgesinde  Bariire ve Awdhegle'deki askeri üslere saldırı girişiminde bulunduğunu  belirtmişti.
 
Askerlerin söz konusu saldırıya cevaben örgüte yönelik operasyon  düzenlediğini aktaran Tahaliil, operasyonda 76 militanın öldürüldüğünü, 10  militanın da yakalandığını kaydetmişti.
 
Adını vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, operasyonda çok sayıda askerin de hayatını kaybettiğini söylemişti.
 
Eş-Şebab örgütü ise Bariire askeri üssünde 47 askerin öldürüldüğünü,  çok sayıda askeri aracın da ele geçirildiğini iddia etmişti.
 
Başkent Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında da biri bebek 5  kişi hayatını kaybetmişti.
 
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim  yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
 

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Dışişleri Bakanlığı Somali asker
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