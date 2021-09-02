Türkiye Sırbistan Voleybol maçı ne zaman? Yarı final voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, canlı izlenilebilecek mi?

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde son Avrupa şampiyonu Sırbistan, Fransa'yı 3-1 yendi ve yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu. Türkiye Sırbistan Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan Voleybol maçı ne zaman?

Maç 3 Eylül Cuma günü oynanacak.

Türkiye Sırbistan Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşmanın saati ise henüz belli değil. Millilerin maçı TRT Spor, TRT SPOR YILDIZ ya da TRT 1 ekranlarında olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.

Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Türkiye 2 ikincilik ve üçüncülük elde etti

Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.