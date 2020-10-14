Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı şifresiz yayınlanacak!

A Milli Futbol Takımımız'ın, UEFA Uluslar Ligi G grubu 4. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. UEFA Uluslar Ligi G grubu 4. maçına çıkacak olan A Milli Takımımız Sırbistan'ı yenerek gruptaki şansını devam ettirmek istiyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Sırbistan maçı şifresiz mi? İşte Türkiye Sırbistan maçının detayları...
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve saat 21:45’te başlayacak Türkiye - Sırbistan maçı TRT SPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Milli takımımızın, Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi grup karşılaşmasını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Sırbistan maçında loca alanların yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır." ifadelerine yer verdi.
MUHTEMEL 11'LER ARASINDA KİMLER VAR?
Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
EFECAN, KAAN VE OZAN KABAK YOK!
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan ve kadrodan çıkan Kaan Ayhan ile Rusya maçında cezalı duruma düşen Ozan Kabak Sısbistan'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca son Rusya maçında sakatlanan Efecan Karaca da mücadelede oynamayacak.
7 FUTBOLCU TÜRKİYE'YE GELMİYOR
Mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşanıyor. Sırbistan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucu Türkiye'ye götürülmediği ifade edildi.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? ULUSLAR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Rusya 7 puan
2- Macaristan 6 puan
3- TÜRKİYE 2 puan
4- Sırbistan 1 puan
Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür
03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1