Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı 2020 seyircisiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Sivas'ta Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sırbistan Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan Türkiye maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

A Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'a konuk olacak. Müsabakada, Belarus Futbol Federasyonundan hakem hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak. Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Rusya'yı konuk edecek. Üçüncü grupta, ikinci maçlar öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın puanı bulunmuyor. Üçer puanı bulunan takımlardan Rusya averajla lider, Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesi dün Ozan Kabak ile basın toplantısı düzenledi. Güneş, oyuncuların Macaristan karşısındaki performansınının gerçek performanslarının uzağında olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, Sırbistan maçında kadroda büyük bir değişiklik yapacağını açıkladı.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak Sırbistan - Türkiye maçı TSİ 21.45'te TRT 1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı maç seyircisiz olarak Belgrad'da oynanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Milli taTakım'da Mert Çetin ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Takım'ın Sırbistan maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Takım maç programı:

Sırbistan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

6 Eylül - 21:45

Almanya-Türkiye ÖZEL MAÇ

7 Ekim - Saati belli değil

Rusya-Türkiye ULUSLAR LİGİ

11 Ekim - 21:45

Türkiye-Sırbistan ULUSLAR LİGİ

14 Ekim - 21:45

Türkiye-Hırvatistan ÖZEL MAÇ

11 Kasım - Saati belli değil

Türkiye-Rusya ULUSLAR LİGİ

15 Kasım - 19:00

Macaristan-Türkiye ULUSLAR LİGİ

18 Kasım - 21:45