Türkiye sınırında deprem! Iğdır ve çevresinde hissedildi

Ermenistan'ın Armavir kenti yakınlarında saat 14.29'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan'da 4.9 büyüklüğündeki deprem Iğdır'da da hissedildi. 20.87 km derinlikte gerçekleşen deprem, Iğdır ve çevresinde yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu.

Ermenistan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Iğdır'da da hissedildi. Iğdır ve çevresinde şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD son depremler verilerine göre, Ermenistan'ın Armavir kentinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki deprem, Türkiye'nin sınır illerinden olan Iğdır'dan da hissedildi. Iğdır'ın Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden hissedilen deprem, saat 14.29'da meydana geldi ve 20.87 km derinlikte gerçekleşti. Deprem, Iğdır ve çevresinde yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu.