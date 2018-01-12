Türkiye sınırına terör örgütünün bez parçaları asıldı

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçe merkezi ve sınır hattına terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen büyük bir bez parçası asıldı.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçe merkezi ve sınır hattına, terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen büyük bir bez parçası asıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Tel Abyad ilçe merkezideki bir noktaya büyük bir bez parçası ile gümrük binası yakınlarına asılan bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.

Sınırda güvenlik güçlerinin önlemleri ise devam ediyor.