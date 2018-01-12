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Türkiye sınırına terör örgütünün bez parçaları asıldı

12 Ocak 2018 Cuma - 11:41 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 11:43

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçe merkezi ve sınır hattına terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen büyük bir bez parçası asıldı.


Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçe merkezi  ve sınır hattına, terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen büyük bir bez parçası  asıldı.
 
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve terör örgütü  PYD/PKK kontrolündeki Tel Abyad ilçe merkezideki bir noktaya büyük bir bez  parçası ile gümrük binası yakınlarına asılan bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.
 
Sınırda güvenlik güçlerinin önlemleri ise devam ediyor.
 
Tel Abyad ilçesinde 6 Eylül 2017'de gümrük binasının üstünde bulunan  ABD bayrağı kaldırılmıştı.
 

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