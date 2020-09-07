Türkiye Sigorta bünyesinde hangi sigorta şirketleri olacak? Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik ile ilgili detaylar

Kamu sigorta şirketlerinin Varlık Fonu çatısı altında birleşmesi tamamlandı. Sigorta şirketleri Türkiye Sigorta Anonim Şirketi adı altında, emeklilik ve hayat şirketleri ise Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleştiler. Peki, Türkiye Sigorta bünyesinde hangi sigorta şirketleri olacak? Sigorta şirketleri birleşti mi? Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik birleşti mi? Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik hakkında merak edilenler...

Kamu sigorta şirketlerinin Varlık Fonu çatısı altında Türkiye Sigorta Anonim Şirketi adı altında, emeklilik ve hayat şirketleri ise Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleştiler. Peki, Türkiye Sigorta bünyesinde hangi sigorta şirketleri olacak? Sigorta şirketleri birleşti mi? Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik birleşti mi? Varlık Fonu, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE SİGORTA BÜNYESİNDE HANGİ SİGORTA ŞİRKETLERİ OLACAK?

Kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleşme süreci tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ’ın katılımı ile Türkiye Sigorta tanıtım töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2016'da kuruluşunu gerçekleştirilen Türkiye Varlık Fonu'nun 8 farklı sektör, 20 şirket ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştığını söyledi.

Erdoğan; "Ziraat, Halk, Güneş Sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak devam edecek." dedi.

MALİYETLER DÜŞECEK

38 bölgeyle ülkenim en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fon tutarı 154 milyon liraya ulaşan BES sistemindeki adımlarla uzun vadeli düşük maliyetli bir kaynak sağlanacaktır. 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatıda toplanması maliyetleri düşürecek ve yeni bir dinamizm kazandıracak. Türkiye Sigorta yenilikçi bakış açısıyla daha geniş kesimlere ulaşmak adına önemli bir misyon üstlenecektir. Kazanç gayesi yanında sektör ve kamu yarınını da düşünmesi yenilikçilik açığını giderecektir. Sigorta ve emeklilik tarafında önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın küresel rekabette ülkemizi zirveye taşımasını ümit ediyorum. " diye konuştu.

BİRLEŞME SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

2019’un aralık ayında kamu bankalarının sahibi olduğu sigorta şirketleri Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta ile hayat ve emeklilikte faaliyet gösteren Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik’in TVF çatısı altında birleştirilmesine karar verildi.

Buna göre TVF’nin altında biri sigortada, diğeri hayat ve emeklilik olmak üzere iki ayrı şirket kurulacaktı. Bu yılın nisan ayında, TVF Finansal Yatırımlar, kamuya ait altı şirketi 6.54 milyar liraya satın aldı; ardından birleşme sürecini başlattı.

İlk olarak da Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, Güneş Sigorta bünyesinde birleşti; Güneş Sigorta’nın ismi de Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak değişti. Ardından da kamuya ait hayat ve emeklilik şirketlerinin birleşmesine geçildi ve 24 Ağustos tarihi itibariyle Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik; Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleşti.

İKİ AYRI ŞİRKET KURULDU

Böylece sekiz ay gibi kısa bir sürede kamuya ait sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesi tamamlandı. TVF çatısı altında Türkiye Sigorta Anonim Şirketi ve Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi olmak üzere iki ayrı şirket kuruldu.

Bundan sonra artık Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik olmayacak; sigorta, hayat ve emeklilik pazarında kamu, yola iki ayrı şirketle devam edecek.

Birleşmeler sonrası ise gerek sigorta pazarında gerekse Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat pazarında tüm dengeler değişecek. Birleşme öncesi kamu sigorta şirketleri kendi alanlarında ilk 10 şirket arasında yer alırken, birleşme sonrası kamu hem sigortada hem de BES’te pazarın hakimi konumuna geldi.

Birleşme sonrası kurulan Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, sigorta pazarında ilk sıraya yerleşiyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni açıkladığı, 2020’nin Ocak-Temmuz dönemi verilerine göre; Güneş Sigorta, 2,2 milyar lira prim üretimi yüzde 5.77 pazar payı ile 62 şirket arasında 5. sırada, Ziraat Sigorta 1.9 milyar prim üretimi yüzde 5.14 pazar payı ile 6. sırada, Halk Sigorta ise bir milyar lira üretim, yüzde 2.18 pay ile 12. sırada yer alıyor.

Bu üç şirketin birleşmesi ile kurulan Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, temmuz ayı verileri ile 5.2 milyar lira prim üretimi, yüzde 13.72 pay ile sigorta pazarında ilk sıraya yerleşiyor. Daha açık bir anlatımla, sigortacılıkta bir dev doğuyor ve kamu, sigorta pazarının hakimi konumuna geliyor. Özellikle de ticari ve sınai sigortalarda, devlet destekli tarım sigortasında ve mühendislik sigortalarında pazarı domine edecek konuma geliyor.

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK PAZARIN YÜZDE 30 HAKİM OLACAK

Türkiye Hayat ve Emeklilik de pazarda ilk sıraya yerleşerek, BES ile hayat sigortalarında dengeleri değiştirecek. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) açıkladığı 21 Ağustos tarihli verilere göre; pazarda faaliyet gösteren 18 emeklilik ve hayat şirketi arasında BES fon büyüklüğü açısından Vakıf Emeklilik ve Hayat 10.7 milyar lira ile 5. sırada, Ziraat Hayat ve Emeklilik 6 milyar lira ile 6. sırada, Halk Hayat ve Emeklilik de 6 milyar liralık fon büyüklüğü ile 7. sırada bulunuyor.

Birleşme sonrası Türkiye Hayat ve Emeklilik 1.8 milyon katılımcı sayısı ve 22.8 milyar lira fon büyüklüğü ile katılımcı sayısı açısından pazarda ilk sıraya, fon büyüklüğünde ise ikinci sıraya yerleşiyor. Buna göre de BES’te katılımcı sayısının yüzde 28’i, fon toplamının da yüzde 18.3’ü Türkiye Hayat ve Emeklilik’e ait. Tüm çalışanların BES’e girişine imkan sağlayan otomatik BES’te ise durum biraz daha farklı.

Otomatik BES’te pazarın ilk üç şirketi sırayla Ziraat Hayat ve Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik. Bu durumda Türkiye Hayat ve Emeklilik 5.7 milyar lira fon büyüklüğü ve 2.3 milyon çalışan sayısı ile otomatik BES’te ilk sıraya oturmakla kalmıyor; fon büyüklüğünün yüzde 56.70’ine, çalışan sayısının da yüzde 36.72’sini yönetmiş oluyor.

Birleşme ile Türkiye Hayat ve Emeklilik, hayat sigortaları pazarında 2.6 milyar lira üretim ile ilk sıraya oturuyor ve pazarın yüzde 30’una hakim oluyor.