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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Gaziantep'te uğurlama töreni

Son dakika haberi... Suriye’nin El Bab bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Gaziantep'te uğurlama töreni
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, gece saatlerinde kirpi aracına teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
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