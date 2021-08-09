Türkiye Sağlık Enstitüleri (TUSEB) KPSS'siz en az ilkokul mezunu personel alacak!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alacak. Başvurular 13 Ağustos'ta sona erecek. Peki, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte hizmetli alımı başvuru şartları...

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 personel alımı yapacak. Yayınlanan ilana göre, en az ilkokul en fazla lise ve dengi okul mezunu personel alımı yapacak. Alınacak personel hizmetli kadrosunda istihdam edilecek. Peki, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte hizmetli alımı başvuru şartları...

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı KPSS şartı olmaksızın en az ilkokul mezunu personel alıyor. Alınacak personel kura ile belirlenecek.

TUSEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TUSEB internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

İSTANBUL'DA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın ilanında yer alan şartlar şu şekilde:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek. 8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

10. Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.

11. Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

12. Talepler İstanbul ili düzeyinde karşılanacağı için ilan tarihi itibarıyla İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.

ANKARA'DA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONELDE ARANAN ŞARTLAR!

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek. 8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. 10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak. 11.Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.