Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) sürekli işçi alıyor!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, TÜSEB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜSEB işçi alımı başvuru şartları...

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) sürekli işçi alacak. TÜSEB işçi alımı İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. TÜSEB'in sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilanı, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlandı. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde başvurularını yapabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR’un internet sitesinden 04.01.2021-08.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Başkanlığımıza bildirilen nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacak. - Sözlü sınav tarihi, yeri ve sınava girecek adayların teslim etmeleri gereken belgeler ve belge teslim tarihi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacak.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

İlanda belirtilen bilgiler şu şekilde:

1- Tüm pozisyona başvuran adaylara sözlü sınava yapılacaktır Adayın başarı puanı; KPSS puanının %70’i (yüzde yetmişi) ve sözlü sınavın %30’u (yüzde otuzu) baz alınarak belirlenecektir. Yapılacak sözlü sınavın değerlendirilmesinde, adayın mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerilerini içeren konulardan yapılması ve sözlü sınava girecek adayların sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği (alanı ile ilgili genel yeteneği-tecrübesi),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğrenemeye açıklığı konularından sorulan sorular esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanın tespit edilecektir. (Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan alınmış olması şarttır.)

2- Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının resmi web sayfasının (www.tuseb.gov.tr) Kurumsal / İnsan Kaynakları bölümünde yayımlanacaktır.

İdari Personel - Lisans (14 Kişi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Finansal Ekonometri, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programları, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Siyasal Bilimler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş

değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Konusu ile ilgili mevzuata hakim olmak.

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

İdari Personel - Lisans (3 Kişi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Finansal Ekonometri, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programları, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Siyasal Bilimler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş

değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Konusu ile ilgili mevzuata hakim olmak.

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

7.YDS’den 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen

herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak.

İdari Personel - Lisans (2 Kişi)

Grafik Tasarımı bölümünden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak. 5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

6.Tercihen en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

İdari Personel Lisans (1 Kişi)

İletişim Fakültesi bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

1.2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

3.Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Büro yönetimi ile ilgili en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

7.YDS’den 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak.

8.Etkin zaman yönetimi, çoklu görev, sözlü ve yazılı iletişim, genel ve öncelik planlama, organizasyon becelerine, sistematik ve düzenli çalışma ilkelerine sahip olmak.

9.Temsil yeteneği kuvvetli, diksiyonu düzgün ve dinamik olmak.

İdari Personel (4 kişi)

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim

bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden

birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

İdari Personel (3 kişi)

Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak.

İdari Personel (2 kişi)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Mekatronik bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak.

İdari Personel (4 kişi)

Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden birinden mezun olmak veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullardan/bölümlerden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak.