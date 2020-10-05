Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) idari personel alıyor!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere idari personel alınacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı idari personel alıyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Başvurular, 16 Ekim'de sona erecek. Peki, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı idari personel ilanı Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile alınacak idari personel İstanbul ve Ankara 'da istihdam edilecek.

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

TUSEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İSTANBUL 1 İDARİ PERSONEL

Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Finansal Ekonometri, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programları, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Siyasal Bilimler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi .

1.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.Muhasebe, mali kontrol gibi konularda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3.MS Office programlarına hakim olmak.

ANKARA 2 İDARİ PERSONEL

Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya, Biyoloji , Biyoloji Öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Genetik ve Biyomühendislik, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoteknoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji,Nanoteknoloji Mühendisliği, Ortez-Protez, Tıp Mühendisliği, Veterinerlik.

1. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2. Proje süreçleri ile ilgili en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

3.YDS’den 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak,

4.MS Office programlarına hakim olmak,

5.Tercihen Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler Kursuna katılmış olmak,

6.Tercihen ilaç, cihaz, kit ruhsatlandırılması, izin süreçleri ve sertifikasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

ANKARA 1 İDARİ PERSONEL

Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Genetik ve Biyomühendislik, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoteknoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji,Nanoteknoloji Mühendisliği, Ortez-Protez, Tıp Mühendisliği, Veterinerlik.

1.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.Proje süreçleri ile ilgili en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3.YDS’den 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.Tercihen Biyolojik Ürünler ve Biyobenzerler Kursuna katılmış olmak.

6.Tercihen Klinik Araştırmalarda ve Biyoyararlanım - Biyoeşdeğerlik Çalışmalarında deneyim sahibi olmak.

İSTANBUL 2 İDARİ PERSONEL

Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama

1.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.3D görselleme, imar süreçleri ve plan-projeleri ile ilgili en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3.YDS’den 80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak.

4.MS Office programlarına hakim olmak.

5.AutoCAD, ArcGIS, NetCAD, 3ds Max, SketchUp, Lumion, Photoshop programlarını ileri seviyede kullanabilmek.

6.Tercihen işyeri güvenliği ile ilgili eğitimlere katılmış olmak.

İSTANBUL 1 İDARİ PERSONEL

Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Finansal Ekonometri, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programları, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Siyasal Bilimler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası

İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi.

1.Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almak.

2.Proje süreçleri ile ilgili en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

3.YDS’den 60 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak ya da ÖSYM tarafından İngilizce dili için eşdeğer kabul edilen herhangi bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak.

4.MS Office programlarına hakim olmak.