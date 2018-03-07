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Türkiye Rusya ve İran'dan üçlü zirve

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 10:56 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 10:56

Suriye konusunun ele alınacağı Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi'nin 4 Nisan'da İstanbul'da yapılması planlanıyor.


Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveden bir gün önce de  Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılması  öngörülüyor. Putin, ilk olarak 3 Nisan'da ÜDİK toplantısı ve ardından liderler  zirvesine katılacak.
 
Liderler zirvesinin ana gündeminin Suriye olması bekleniyor.  Toplantıda diğer bölgesel meselelerin de değerlendirilmesi planlanıyor.
 
Çavuşoğlu da Rusya'ya gidecek
 
Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 12-14 Mart tarihlerinde  ÜDİK'in alt organı ortak stratejik planlama grubu toplantısı ile Moskova  Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na katılmak üzere Moskova'ya gidecek. 
 
Şubat ayında kararlaştırılmıştı
 
Erdoğan'ın Putin ve Ruhani ile 8 Şubat'ta ayrı ayrı yaptığı telefon  görüşmelerinde ilki Soçi'de gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve İran liderler  zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.
 
Geçen yıl 22 Kasım'da yapılan ilk zirvenin sonunda yayımlanan  "Türkiye, İran ve Rusya Devlet Başkanlarının Ortak Açıklaması"nda, Suriye Arap  Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne  olan kuvvetli taahhütler teyit edilmiş, Astana süreci sonucunda Suriye'de  gerginliği azaltma bölgelerinin tesis edilmesi ve Suriye ihtilafının çözümüne  yönelik hiçbir siyasi girişimin Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine,  bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne hiçbir suretle halel  getiremeyeceği vurgulanmıştı.
 
Liderler, gerektiğinde yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırmıştı. 
 
   
 
 
 

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