Türkiye Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı kanalı ve saati!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup'taki 5 maçında Ülker Stadı'nda Rusya'yı konuk edecek. Rusya maçı puan ve sıralama açısından önem taşıyor. Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor. Peki, Türkiye Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Rusya maçı muhtemel 11'leri ve puan durumu...

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, Rusya ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak. Peki, Türkiye Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Rusya maçı muhtemel 11'leri ve puan durumu...

TÜRKİYE RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Rusya karşılaşması, bugün saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Mert, Zeki, Merih, Ozan, Caner, Mahmut, Ozan, Hakan, İrfan Can, Cengiz, Cenk Tosun 11’ini sahaya çıkarması bekleniyor.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin , Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

RUSYA MAÇI PUAN VE SIRALAMA AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçı ile ilgili olarak Rusya ile kazanmak zorunda oldukları bir maç yapacaklarını ve buna hazır olduklarını söyledi.

Güneş, Rusya ile Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Rusya karşılaşmasının önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Çok önemli maç. Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor. Rusya'ya karşı da bir galibiyet almamız gerekiyor." dedi.

Rusya maçının puan ve sıralama açısından önem taşıdığının altını çizen deneyimli teknik adam, "Elemelerden sonraki duruma göre belki bir şans doğabilir. Rusya maçın, FIFA sıralamasındaki yerimiz, kura çekimi için ve her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak görüyoruz. Kazanma duygumuzun en üst düzeyde olacağı bir maç olacaktır. Rusya iyi bir takım, takım oyun u oynayan, dinamik bir takım. Grup maçlarına kötü başladık, Macaristan yenilgisi tüm dengeleri aleyhimize bozdu. Yarış devam ediyor, yarış varken de maçı kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ 100. KEZ MİLLİ TAKIM GÖREVİNDE!

Şenol Güneş, futbolcu ve teknik adam olarak 100. kez milli takım adına görev alacağının hatırlatılması üzerine ise, "100. kez ay-yıldızı temsil edeceğim. Futbola başlarken herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Oynamazken de futbolcu olma hayalim vardı. Yüreğinin götürdüğü yere git derler biz de öyle gittik. Çağırdılar geldik, çağırmadılar görev almadık. Oyuncu olarak da teknik adam olarak da görev verdiler, biz de en iyisini yapmaya çalıştık. Sayıya bakmadık, yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım. Oyuncu ve teknik direktör olarak sayısı daha fazla olabilirdi Allah'ın takdiri bunlar. Yetenek ve karakter birleştiği zaman, sevgi ve saygı ile insan çok iyi yerlere gelebilir. Hiçbir olay sizi engelleyemiyor. Siz isteseniz de istemeseniz de Allah yürü ya kulum diyor, yürüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

VİDA'NIN KORONAVİRÜS TESTİ

Güneş, "Hırvat futbolcu Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması sizi ve oyuncular tedirgin etti mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önce sağlıklı oyuncularla kadro yapıyoruz. Önce sporcularımızın sağlığı sonra müsabakanın kazanıp kazanılmaması önemli. Vida olayından sonra maalesef konuyla ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabah alınan testin sonucu devre arasında değil maçta önce çıkabilirdi. İlk yarıda değil de oyun başında sonuç ulaştırılsa bunlar konuşulmazdı. Ben de tesadüftür, Rusya maçından sonra ilk defa bana bu kadar yakın olan (pozitif vaka) bir kişi oldu. Rusya antrenörü biraz da sevinçle, sarılır gibi olmuştu, ikinci defa Vida olayı oldu. Ben genelde uzak dururum. İstiklal Marşı 'ndan sonra maske yüzümdeydi, hocalara baktım 'Yedek kulübesindeki herkes çıkarıyor' dediler, ben çıkarırken tesadüf Vida yanıma geldi. Aksilik oldu. Biraz omzuma el dokunması oldu, sarılmayı seviyor, herkese sarıldı. Maalesef öyle bir durum oldu. İlk gün yapılan testin bir anlamı yok ama her halükarda yaptık bir test, bugün bir test daha yaptık maç için. Beşinci gün yine yapacağız. Test yaparak bu iş çözülmeyecek, dikkatli olmak gerek. Bu kadar uzun sürede ilk defa iki kişiye bu kadar yakın oldum. Maske hijyen onun için önemli. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor."

Sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren deneyimli teknik adam, "Abdülkadır'in sakatlığı vardı, Orkun ve Mert Çetin'in sakatlığı var, Çağlar da sakat olarak gelmişti. Her geçen gün iyiye gidiyor, son maça kadar durumuna bakacağız. Burak cezalı. Onun dışındaki tüm oyuncular antrenmana katılıyorlar. Olağanüstü bir durum çıkarsa bilemiyoruz. Takımlara bakıyoruz önce pozitif, sonra negatif. Önce negatif, sonra pozitif diyorlar. Takımlarımızdaki durumlara da bakıyoruz üzülüyoruz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkes dikkatli olmak zorunda. Bize verilen görevleri izin verildiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

DZYUBA KADRODA YOK

Şenol Güneş, bir Rus gazetecinin, "Rusya'da Artem Dzyuba kadroya alınmadı. Dzyuba'nın durumuyla ilgili görüşünüz nedir? Aleksandr Sobolev onun boşluğunu doldurabilir mi?" sorusunu ise, "Sobolev uzun boylu Dzyuba'nın yerine doldurabilecek daha da hareketli bir oyuncu. Dzyuba olayı Rusya'nın iç olayı. Rusya'nın, Moldova maçını izledim ama o maçla bu maçın ambiyansı aynı olmaz. 0-0 kalsa bile Rusya baya üstündü." şeklinde yanıtladı.

Güneş son olarak, milli takımların 10 günde 3 maç yapmasının ise kulüpleri ve oyuncuları çok zorladığını aktardı.

MİLLİ TAKIMIN 2020'DEKİ 7. MAÇI

A Milli Takım, 2020 yılındaki yedinci maçını Rusya ile İstanbul 'da oynayacak.

Türkiye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde Sivas 'ta oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Özel maç, 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.