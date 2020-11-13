Türkiye Rusya maçı ne zaman? Türkiye Rusya maçı oynanacak mı?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye Rusya maçı, Hırvatistan mücadelesinde Vida’nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından merak edilen konuların başında geliyor. Hazırlık maçları da dahil olmak üzere son 5 maçından beraberlikle ayrılan milliler Rusya karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye Rusya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı oynanacak mı? İşte Milli maç hakkında merak edilenler...

UEFA Uluslar Ligi maçları devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın bir sonraki karşılaşması Rusya karşısında olacak. Ancak, Hırvatistan mücadelesinde Vida’nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması planları altüst edebilir. Peki, Türkiye Rusya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı oynanacak mı? İşte Milli maç hakkında merak edilenler...

RUSYA TÜRKİYE MAÇI OYNANACAK MI?

Hırvatistan mücadelesinde sahada yerini alan Vida’nın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyundan alınması Rusya Türkiye maçı oynanacak mı sorusunu akıllara getirdi. Beşiktaş forması giyen Hırvat oyuncu maç öncesi eski teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla sarıldı. Karşılaşma sırasında da oyuncularla yakın temas içinde oldu. A Milli Takım'da da en az 1'i kaleci 13 futbolcunun negatif çıkması halinde Rusya mücadelesinin oynanmasında bir engel bulunmuyor. A Milliler, Rusya maçına kadar Riva'da karantinada kalacak.

YAPILAN İLK TESTLER NEGATİF ÇIKTI Riva’da kampa giren Milli Takım yetkilileri tedbirleri üst seviyeye çıkardı. A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri de tamamen negatif çıktı. Ancak bu sevindirici habere rağmen Riva’daki tüm koronavirüs önlemleri alınmaya devam edilecek.

Uluslar B Ligi 3. Grubu’nda Pazar oynanacak Rusya maçına kadar her gün test olacak A Milliler, maç gününe kadar kampın yapıldığı Riva Hasan Doğan tesislerinde kalmaya devam edecek.

UEFA ve TFF'nin belirlediği kurallara göre, bir kaleci olmak üzere 13 kişilik kadro çıkartabilen takımların maça çıkmasını öngörülüyor.

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı’nın Rusya’yı konuk edeceği karşılaşma 15 Kasım 2020 Pazar günü oynanacak. Saat 20:00’de başlayacak mücadele TRT ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu ise şu açıklamayı yaptı:

"A Milli Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.

A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."