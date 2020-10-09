Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, canlı mı? Rusya Türkiye Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA uluslar ligi 2020…

Türkiye UEFA Uluslar Ligi kapsamında Rusya ile maça çıkıyor. UEFA Uluslar Ligi’nde 3. Maçına çıkacak A milli takımımız Rusya’ya konuk oluyor. Moskova Lev Yeashin Stadı’nda oynanacak maçın detayları araştırılıyor. Rusya Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslara Ligi Türkiye Rusya maçı saat kaçta, canlı şifresiz izlenebilecek mi?

Türkiye Rusya deplasmanına konu oluyor. Almanya ile yapılan hazırlık müsabakasında istediğini alan Türkiye 3 puanlı Macaristan’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Son sırada ise 1 puanlı Sırbistan bulunuyor. 2018’de Rusya ile oynanan 2 maçta Türkiye 2-0 ve 2-1’lik skorlarla kaybetmişti. Milliler, bu kez Almanya karşısında ortaya koyduğu performansı Rusya’ya karşı da sergilemek istiyor. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, canlı izlenecek mi?

RUSYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki üçüncü maç 11 Ekim 2020 Pazar günü oynanacak. Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak olan maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.