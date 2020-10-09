Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, canlı mı? Rusya Türkiye Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA uluslar ligi 2020…

Türkiye Rusya deplasmanına konu oluyor. Almanya ile yapılan hazırlık müsabakasında istediğini alan Türkiye 3 puanlı Macaristan’ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Son sırada ise 1 puanlı Sırbistan bulunuyor. 2018’de Rusya ile oynanan 2 maçta Türkiye 2-0 ve 2-1’lik skorlarla kaybetmişti. Milliler, bu kez Almanya karşısında ortaya koyduğu performansı Rusya’ya karşı da sergilemek istiyor. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, canlı izlenecek mi?
RUSYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki üçüncü maç 11 Ekim 2020 Pazar günü oynanacak. Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak olan maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.