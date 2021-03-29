Türkiye risk haritası güncellendi mi? Hangi iller kırmızı oldu, düşük orta ve yüksek riskli iller hangileri? İşte il il 29 Mart yeni risk haritası…

Kademeli normalleşme sonrası vaka sayılarında hızlı bir artış yaşandı. Vaka sayıları 30 bine dayandı. "Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, yasaklar geri gelecek mi soruları bu akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası merak konusu oldu. Beştepe’de düzenlenen kabine toplantısı 3,5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda salgınla mücadelede atılacak yeni adımlar ele alındı. Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı mı? Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?

YENİ KORONAVİRÜS RİK HARİTASI AÇIKLANDI MI?

Mülki amirler il ve ilçelerde hangi tedbirlerin uygulanacağını risk değerlendirme ölçütlerine göre 4 kategoriye ayrılan harita üzerinden saptayacak. Buna göre Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

ERDOĞAN YENİ RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin yeni risk haritasını açıkladı. Güncel haritaya göre toplam 58 il kırmızı oldu

DÜŞÜK RİSKLİ TEK İL

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

ORTA RİSKLİ İLLER

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Kars,Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.