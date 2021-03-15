Türkiye risk haritası açıklandı mı? 15-28 Mart İllerin koronavirüs risk haritası belli oldu mu? Yüksek, düşük riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada koronavirüs haritasının 2 haftada bir değişeceğini ifade etmişti. 2 hafta geride kaldı. Yeni risk haritası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sokağa çıkma yasakları ile alınan kısıtlama kararları risk haritasına göre belirleniyor. 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından illerin risk durumlarına ilişkin açıklama gelmiş ve haritanın 2 haftalık süreyle değişeceği duyurulmuştu. Kabine Toplantısı sonrası merakla beklenen risk haritası belli oldu mu? Koronavirüs risk haritası nasıl oldu? 15-28 Mart Türkiye risk haritası hakkında merak edilenler…

İllerin koronavirüs risk haritası merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yüksek ve düşük riskli iller araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde risk oranlarının değişip değişmediği sorgulanıyor. Peki, yeni koronavirüs risk haritası nasıl oldu? İllerin koronavirüs risk haritası hakkında merak edilenler…

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalara video konferansla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapmıştı.

"Her birimizin sağlığının diğerimize emanet olduğunu unutmayalım." vurgusu yapan Koca, illerin risk haritasının bu dönemde çok büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, mücadelenin bu aşamasında "mavi" rengin, umut, azim ve virüse karşı mücadeledeki kararlılığı temsil etiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her bir ferdimiz, kırmızı, turuncu ve sarı renkleri maviye dönüştürmek ve mavide tutmak için bir an bile olsa hassasiyetini kaybetmemelidir. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak. İllerimiz risk haritasına göre kendi durumlarını gözden geçirerek tedbirlere uyacaklardır. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kendi risk durumlarını gözden geçirip tedbir almalarına ve bunu kamuoyuyla paylaşmalarına fırsat vermek için veriler hafta sonu paylaşılacak ve tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım."

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

2 haftalık aranın ardından risk haritası merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısı sonra “Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz kabine toplantımızda şehirlerimizi vaka hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizi tedbirlere uyma derecesine göre gelecekte hangi sınıflandırmada yer alacaklarına karar vereceğini söylemiştik. Bugünkü kabine toplantımızda son 2 haftadaki gelişmelerin etrafında durduk.” Diyerek “Sağlık Bakanlığımız illerin seyrini çok yakından takip ediyor. Aşılama yaygınlaştıkça sağlıkla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Mevcut uygulama bir süre daha devam edecek." İfadelerini kullandı. Ancak risk haritasına yönelik güncel bir bilgi paylaşılmadı. 15-28 Mart haftasına ait risk haritası henüz güncellenmedi.

RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı.

Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil.

Haritada vaka sayısı, nüfusa oranı, artış/düşüş oranı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler birlikte hesaplanarak açıklanacak.