Türkiye rest çekti! Artık o dönem bitti...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerle ilgili şunları söyledi: "AB 2018'de Türkiye’ye saygı duymayı öğrenir, eşit olarak görür, değerlendirmelerini AB'ye tam üyelik çerçevesinde yapar ise ilişkilerimiz daha sağlıklı yürür. Patronluk taslama dönemi bitti. AB'ye vize serbestisi konusunda 65 kriterde sorun yok ama geri kalanları için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’de 4 bakan bir araya geldik bir plan hazırladık. Cumhurbaşkanına ve Başbakan arz edip, son talimatlarıyla bunu AB ile paylaşacağız" şeklinde konuştu. 6 Ocak'ta Almanya'ya giderek mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşecek olan Çavuşoğlu, İran'daki olaylarla ilgili ise Netanyahu ve Trump'ın gösterileri desteklediklerini belirtip,"İran'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerle yaptığı görüşmede Türkiye'nin 2018 yılında dış politakadaki yol haritasını anlattı. Almanya , AB ile ilişkiler ve İran 'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, Almanya ile diyalog kapsamında 6 Ocak'ta Almanya'ya giderek mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Bizim Almanya ile hiçbir problemimiz yok . Almanya ve bazı ülkelerin var; bize ne olduğunu söylemeliler. Almanya ile ilişkileri daha iyi noktaya getirmek istiyoruz" dedi.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

İran'daki olaylara ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ruhani'nin açıklamalarını olumlu bulduğunu belirtti. Dışarıdan müdahalelere karşı olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Netanyahu ve Trump'ın gösterileri desteklediklerini söyledi.Çavuşoğlu, "İran'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli" şeklinde konuştu.

ABD İLE İLİŞKİLER

ABD ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, 23 Ocak'ta çalışma gruplarının bir araya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, ilişkilerin iyileşmesinin ABD 'nin elinde olduğunu vurguladı. ABD'nin vize krizinde geri adım atarak kısıtlamaları kaldırmasına ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD baskı ile Türkiye'den bir şey elde edemeyeceğini anladı. Vize konusunda ABD'ye herhangi bir taahhütte bulunmadık. ABD ile bu yıl çok fazla toplantımız olacak" şeklinde konuştu.

HAKAN ATİLLA DAVASI

Çavuşoğlu, jürinin günlerdir karara varamadığı Hakan Atilla davasını ise, "Davanın boş olduğunu görüyruz. Tam bir komediye dönüştü. Ne çıkacağının bir önemi yok. Başka iddianame söylentilerinin de önemi yok; siyasi bir dava olduğunu ABD'ye de söyledik" ifadelerini kullandı.

AFRİN'E HAREKAT YAPILACAK MI?

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye 'de Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşması durumda harekete geçeceklerini söyledi. Tehditlerin radarlarında olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Afrin'e harekat olacak mı?" sorusuna, "Her şeyin bir zamanı var. Ansızın yapabiliriz" yanıtını verdi.

IRAK'TA BÜYÜK ROL OYNAYACAĞIZ

Kuzey Irak 'ta gayrimeşru referandum sonrası Türkiye''nin sorunların çözümü için rol oynayacağını anlatan Çavuşoğlu, "Her türlü desteği verecek. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) aslında bizimle görüşmek istiyor ama biz bazı şeylerden emin olmalıyız. Her zamankinden daha fazla bize ihtiyaçları var" ifadesini kullandı.

AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NI BÜYÜKADA DAVET ETTİM

Avusturya Dışişleri Bakanı'nı Büyükada'ya davet etitğini anlatan Çavuşoğlu, " Aradı ilişkileri düzeltmek istediklerini söyledi. İstanbul Büyükada'ya davet ettik, konuşacağız" dedi.

AB İLE İLİŞKİLER: PATRONLUK TASLAMA DÖNEMİ BİTTİ

AB ile ilişkilere de değinen Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "AB 2018'de Türkiye’ye saygı duymayı öğrenir, eşit olarak görür, değerlendirmelerini AB'ye tam üyelik çerçevesinde yapar ise ilişkilerimiz daha sağlıklı yürür. Patronluk taslama dönemi bitti . AB de bunu anlamaya başladı. AB'ye vize serbestisi konusunda 65 kriterde sorun yok ama geri kalanları için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’de 4 bakan bir araya geldik bir plan hazırladık. Cumhurbaşkanına ve Başbakan arz edip, son talimatlarıyla bunu AB ile paylaşacağız."