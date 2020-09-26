Türkiye Rapçisini Arıyor jüri üyeleri kimler? Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması TV8’de başlıyor!

Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasının başvuru tanıtım fragmanı yayınlandı. Rap yarışmasında Türkiye’de rapçi avı başlayacak. TV8’de yayınlanan tanıtım fragmanın ardından yarışmasının başvuru şartlar araştırılırken, jüri koltuğunda oturacak isimler de merak edilmeye başlandı.

TÜRKİYE RAPÇİSİNİ ARIYOR JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasının başvuruları başladı. Yarışmanın jüri üyeleri ise merak konusu oldu.

Acun Medya jüri üyelerinin kim olduğu yarışmanın ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasının jüri koltuğunda Ceza ve Sagopa Kajmer'in oturacağı iddia edildi.