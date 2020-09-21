Türkiye rallisini o isim kazandı

15 ülkeden toplam 105 yerli ve yabancı medya mensubu tarafından takip ettiği yarışı, 31 yaşındaki Gallerli Elfyn Evans-Scott Martin ekibi kazandı. Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Evans, kariyerinin üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etti.

Heyecanlı yarış



Asparan’da yer alan servis parkta Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın da katılımıyla düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde Evans-Martin birincilik ödülünü alırken, Belçikalı Hyundai Shell Mobis WRT sürücüsü Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul ikinci ve aynı takımdan 9 kez Dünya Ralli Şampiyonu Fransız Sebastien Loeb-Daniel Elena ekibi de üçüncü olarak podyumda yer alan isimler oldular. WRC2 kategorisinde Türk takım Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan İsveçli Pontus Tidemand-Patrick Barth birinciliğin sahibi olurken, WRC3 kategorisinde Polonya’dan Katejan Kajetanowicz-Maciej Szczepaniak Skoda Fabia R5 ile zafere ulaşan ekip oldu. Citroen C3 R5 ile yarışan 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız Avcı ve copilotu Onur Vatansever de WRC3 kategorisinde üçüncü olarak podyumda yer aldı.





Ulusal klasman



Türkiye Rallisi, aynı zamanda 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na da ev sahipliği yaptı. 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ve 2. ayağı olarak değerlendirilen rallide, Adus Motorsport adına Red Bull desteğinde yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk sırada yer alarak şampiyonaya hızlı bir giriş yapmış oldu. Toksport WRT takımı adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz her iki yarışı da ikinci olarak tamamlarken, üçüncülükler de Skoda Fabia R5 ile yarışan BC Vision Motorsport ekibi Burak Çukurova-Burak Akçay elde etti.