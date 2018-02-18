Türkiye, Polonya’ya iki heykel hediye edecek

Türk-Polonya dostluğunu simgeleyecek olan heykellerden ilki başkent Varşova’ya, ikincisi ise Osmanlı askerlerinin Galiçya Cephesi’nde savaştığı yerlerden olan Krakow şehrine dikilecek. Heykellerin hediye edilmesi kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ekim ayında Polonya’ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yaptığı görüşmede alındı. Yapımını Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) üstleneceği heykeller iki ülke dostluğunun simgesi olacak.

Varşova’ya dikilecek ilk heykelin, İtalyan ressam Marcello Bacciarelli’nin Osmanlı-Lehistan Savaşı’nı sona erdiren Hotin Anlaşması’nı resmettiği tablosunu konu alması planlanıyor. Tabloda Sadrazam Dilaver Paşa’nın Lehistan Ordu Komutanı Stanislaw Lubomirski ile el sıkışması resmediliyor. Polonya’nın güneyinde yer alan Krakow şehrine dikilecek ikinci heykel ise 1916-1917 yıllarında Galiçya Cephesi’nde savaşmış olan Osmanlı askerlerinin anısına olacak. Atlarına Vistül Nehri’nden su içiren iki Türk askeri temalı olacak söz konusu heykel, 18. yüzyılda yaşamış olan kahin Wernyhora’nın “Türkler atlarına Vistül Nehri’nden su içirdiği zaman Polonya yeniden doğar” kehanetini tasvir edecek. Efsaneye göre Rus İmparatorluğu, Prusya ve Avusturya İmparatorluğu tarafından toprakları bölüşülerek 123 yıllığına Avrupa haritasından silinen Polonya için Wernyhora böylesi bir kehanette bulunmuş, 1916-1917 yılları arasında Galiçya Cephesi’nde savaşan Osmanlı askerlerinin Vistül Nehri’nde atlarına su içirmelerinin ardından Polonya 1918 yılında yeniden bağımsızlığını kazanmış.

Türkiye Varşova Büyükelçiliği heykellerin dikileceği yerin tespiti için Varşova ve Krakow Valilikleriyle görüşmelerini sürdürürken, yer tespitinin ardından konu Kent Konseyi ve Anıtlar Kurulu’nun onayına sunulacak. Heykellerin yapımının önümüzdeki birkaç ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Öte yandan maliyetlerini Türkiye’nin üstlendiği Marcello Bacciarelli’nin Hotin Anlaşması resminin konservasyon çalışmaları ile Krakow Rakowicki Mezarlığı’ndaki Galiçya Şehitleri Anıtı’nın yenilenmesi çalışmalarının da Mart ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.