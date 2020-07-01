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Türkiye Polonya'da fahri konsolosluk açtı

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:41 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 16:41

Türkiye, Polonya'nın ikinci büyük kenti olan Krakow'da Fahri Başkonsolosluk açtı.


Açılış törenine, Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül'ün yanı sıra valilik  ve belediye başkanlığından üst düzey yetkililer, üniversite, kültür ve iş  dünyasından davetliler katıldı.
 
Törende konuşma yapan Büyükelçi Üğdül, birkaç yıldan beri Krakow’daki  Başkonsolosluğun kapalı olduğunu, uygun bir adayın bulunması sonucu tekrar  açılmasından büyük memnuniyet duyulduğunu söyledi.
 
Krakow’un, Poznan, Gdansk ve Wroclaw’dan sonra Türkiye'nin  Polonya’daki dördüncü Fahri Başkonsolosluğu olacağını belirten Üğdül, bu adımın,  Türkiye ve Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi için Türk hükümetinin güçlü  iradesini gösterdiğini kaydetti.
 
Krakow'un, sanayi ve turistik öneminin yanı sıra büyük bir eğitim  merkezi olduğuna da dikkat çeken Üğdül, arasında Türklerin de bulunduğu toplamda  iki yüz binin üstünde öğrencinin bu kentte eğitim gördüğünü ifade etti.
 
Üğdül, Polonya’daki ilk Türkoloji kürsüsünün de 1919 yılında  Jagiellonian Üniversitesinde kurulmasının özellikle önemli olduğunu vurguladı.
 
Büyükelçi Üğdül konuşmasının ardından, yeni atanan Pawe? Dowgier’e  atama belgesini teslim etti.
 
Fahri Başkonsolos Dowgier de konuşmasında, Türkiye ile Polonya’nın 600  yılı aşkın bir tarihe gururla sahip olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu  yana Türklerin Polonya’nın bağımsızlığına ve egemenliğine değer verdiğini,  günümüzde de ilişkilerin bu sağlam temel üzerinde her alanda geliştiğini söyledi.
 
İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için gayret  göstereceğini kaydeden Dowgier, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere tüm Türk hükümetine teşekkür etti.
 
Krakow’da kurulan yeni Fahri Başkonsolosluk Malopolskie, Slaskie ve  Podkarpackie voyvodalıklarında yetkili olacak.
 

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