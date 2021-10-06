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Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onayladı, BM'den açıklama geldi

06 Ekim 2021 Çarşamba - 23:26 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 23:26

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.


BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.
 
Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi.
 
BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.

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