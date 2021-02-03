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Türkiye onları konuşuyor! Satıştan 100 bin lira aldılar...
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, hem kendine hem de 23 ayrı okula maske üretim makinesi yaptı. Bu makinelerle okullar 50 milyon adet cerrahi maske üretirken, döner sermaye cirosunu 9 milyon 468 bin 680 liraya çıkaran Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2020 yılının en çok gelir elde eden okulu oldu.
2020 yılından bu yana yaşanan koronavirüs salgınında meslek liseleri de maske ve dezenfektan üretimiyle ön sıralarda yer aldı. Liselerin öğretmen ve öğrencileri bu dönemde yoğun çaba sarf etti.