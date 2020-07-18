Türkiye Noterler Birliği personel alımı yapacak! TNB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Noterler Birliği, personel alımı yapacak. Türkiye Noterler Birliğine 3 farklı kadroda personel alımı yapılacağı duyurdu. TNB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Noterler Birliği 3 kadroda personel alımı yapacak. Noterlik kanunu ile kurulmuş olan kamu kurumu tüzel kişiliğine sahip olan meslek kuruluşu Türkiye Noterler Birliği Merkezi Ankara'da bulunan binasına 3 kadroda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yazılım mühendisi, devOps mühendisi ve veri tabanı uzmanı kadrolarında gerçekleştirilecek personel alımı şartları nelerdir? Türkiye Noterler Birliği personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Yazılım mühendisi

İyi derecede Java bilgisine sahip,

5 yıl ve üzeri İş tecrübesi olan,

Java Server, Face Spring, Boot JPA Hipernate, git bitbucket, alanlarında tecrübeli,

İyi derecede İngilizce bilen,

Sorun çözme becerisine sahip, kendisini geliştirme, analitik düşünme yeteneği

Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliğinden mezun adaylar başvuru yapabilirler.

Ankara ilinde bulunan Türkiye Noterler Birliği'nin bilgi işlem departmanındaki alımlarında 1 kişi istihdam edilecek.

Devops mühendisi

En az 1 yıl tecrübe,

İyi İngilizce bilmek,

Linux işletim sistemlerini kullanabilmek,

4 yıllık Mühendislik matematik ve benzeri bölümlerden mezun olmak,

Tercihen yazılım tecrübesine sahip ilanda tellerinde bilgi ve deneyim sahip adaylar başvuru yapabilirler.

Veri tabanı uzmanı

Mühendislik matematiği istatistik bölümlerinden mezun olmak,

İyi derece İngilizce bilme (konuşma okuma-yazma seviyesinde)

Veritabanı yönetim konusunda 5 yıl deneyim sahibi olmak,

Orta Büyük ölçekli işletmelerde bu alanda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

TNB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar belirtilen kadrolardaki tecrübeli personel alım ilanlarına resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

Türkiye Noterler Birliği personel alımı başvurusu